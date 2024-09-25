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黃翠如拍片Sell民宿
翠如化身旅遊達人，介紹所住民宿。
藝人黃翠如婚後大幅減產，多次傳出她正調理身體，準備生B。其實翠如不時在內地拍片，轉型做KOL，近日她到潮州，拍片介紹入住的民宿，見她皮膚白滑，身材纖瘦，狀態仍然滿分。翠如在人來人往的街頭拍片，不時被途人認出並要求合照，她都來者不拒，網民大讚她親民有禮，毫無明星架子。
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