娛樂

黃翠如拍片Sell民宿

翠如化身旅遊達人，介紹所住民宿。 翠如化身旅遊達人，介紹所住民宿。
翠如化身旅遊達人，介紹所住民宿。
藝人黃翠如婚後大幅減產，多次傳出她正調理身體，準備生B。其實翠如不時在內地拍片，轉型做KOL，近日她到潮州，拍片介紹入住的民宿，見她皮膚白滑，身材纖瘦，狀態仍然滿分。翠如在人來人往的街頭拍片，不時被途人認出並要求合照，她都來者不拒，網民大讚她親民有禮，毫無明星架子。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc