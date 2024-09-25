MIRROR揮刀狩獵 姜濤獻計 壓軸Chok聲

男團MIRROR推出全新團歌，他們於MV中化身獵人，大騷野性男人味，唱跳之餘更加插斬殺鏡頭，其中姜濤企正中間兼壓軸Chok聲，待遇高人一等。另一人氣王Anson Lo就有多個分身，粉絲睇MV之餘，更可以玩猜謎遊戲。

MIRROR相隔近9個月再推出廣東話團歌《Hunt You Down》，MV前晚正式上架，他們懶理被彈造型污糟邋遢似丐幫，齊齊鬥Chok，有不少揮武士刀、壘球棒斬殺或擊退敵人的場面，感覺似拍動作片，其中要批㬹的Frankie說：「好似返去拍《12怪盜》咁。」Jer則克服畏高，站在高處擺甫士。

Anson Lo玩分身術 雖然12位成員出鏡率平均，不過最後一個鏡頭似乎暴露了誰是「頂流中的頂流」，姜濤企正中間之餘，連壓軸一句歌詞「You Better Run」亦由他Chok聲唱出，姜濤直認是他的提議：「借鑑好多團體，喺歌曲最後都會加句句子，強調番成隻歌嘅重點。」

MV採用3D掃描技術，再配合電腦合成影像，Anson Lo表示：「掃描完每個人嘅樣，就可以做到唔同嘅打鬥場面，用上呢個新科技好得意同好新奇，大家可以估吓邊個先係真正嘅Anson Lo！」Ian則談起不同成員的毛毛造型：「Tiger安排扮老虎，我開頭見到自己有啲動物嘅毛就扮狼叫。」

另外，姜濤日前在新劇中客串演出，他穿恤衫打呔演快餐店經理，現實中曾在快餐店打工的他，被粉絲笑指戲如人生，現實生活中由素人變萬人迷，劇中則由員工變經理。