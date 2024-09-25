劉沛蘅砌LEGO破世界紀錄 鍾柔美等18歲獨立 學做「財」女

中國銀行（香港）（「中銀香港」）前晚舉行《「追求第一．力拼最大」樂創紀錄典禮》，與市民見證全球最大的樂高®立體《清明上河圖》情景模型打破健力士世界紀錄™。即將18歲的鍾柔美則稱到時會財政獨立，學習理財。而劉沛蘅對於有份破世界紀錄感到相當震撼。

藝人鍾柔美（Yumi）、劉沛蘅（Hillary）與樂隊ROVER前晚在沙田新城市廣場出席中國銀行（香港）（「中銀香港」）舉行的《「追求第一．力拼最大」樂創紀錄典禮》。中銀香港年輕品牌「理財TrendyToo」早前聯乘本地唯一樂高®專業認證大師（LEGO® Certified Professional）洪子健（Andy）與過千位年輕人合力將名畫《清明上河圖》拼砌成全球最大的樂高®立體情景模型，並打破健力士世界紀錄™。

為隆重其事典禮由中銀香港副總裁陳文致歡迎詞揭開序幕，隨後健力士認證官上台進行頒發儀式，將證書頒贈給洪子健，並邀請中銀香港總經理盧慧敏與中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文一同上台見證中銀香港「理財TrendyToo」的重要里程碑。

兼顧學業星途忙到爆 Yumi現身時一臉倦容，原來最近要兼顧開學及為無綫劇集《特勤女團》拍攝，近3日合共只睡了3、4小時，放學後開工拍劇，收工則要趕上堂，相當拚搏忙碌。現在由家人代為理財的她指今年將18歲，覺得之後一定要財政獨立，慢慢學習理財。對於活動LEGO砌出《清明上河圖》打破世界紀錄，自小已沉迷砌LEGO的她，希望將來自己屋企也會撥出空間擺放LEGO擺設。

日前為港姐決賽擔任表演嘉賓的她被網民激讚靚過佳麗，問到可會選錯了做歌星？她笑說：「唔會揀錯，自己好鍾意唱歌。各有各靚啦，自己就合格，但係都唔滿意塊面同個鼻太大，但鍾意自己個嘴細同眼夠大。細個有扮過港姐，早前出席港姐活動都有一刻衝動想去選美，但只係幻想。」

至於Hillary負責砌其中一、兩棵LEGO樹，對於有份破世界紀錄覺得好震撼，十分開心。一直有儲錢的她自言過去因不懂理財，只是儲錢，沒有投資，白白浪費了10年時間，否則現時的身家會更多。但現在投資也只是選擇定期、基金等保守投資。對於置業覺得暫時還未到時候，但一直有計劃，透露已儲夠首期，希望兩年後可以做業主。