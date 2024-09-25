中娛星動：巴黎時裝周展大將之風 唐嫣披黃金戰衣 天橋送吻

憑神劇《繁花》人氣急升的唐嫣於巴黎時裝周現身，她以黃金戰士姿態登上時裝周天橋行騷，風騷派飛吻，並將手上玫瑰花拋給台下的黃奕。

內地女星唐嫣雖然不敵趙麗穎失落《飛天獎》視后，但無損出席巴黎時裝周的心情。她以品牌代言人的身份赴巴黎行騷，穿上高級訂製服低胸黃金戰衣在天橋亮相，身材Fit爆，笑容滿臉，甚有大將之風！臨完騷時她跟一眾模特兒在台上謝幕，各人手上拿着一支大玫瑰花，唐嫣看到坐在台邊的好友黃奕，便把玫瑰花拋給對方並送上飛吻。

黃奕水晶鞋疑被偷 黃奕在社交平台上載唐嫣拋花的影片並表示：「唐嫣把玫瑰花拋給了我，足夠開心一整天。」而她在當地亦發生小插曲，到埗第一天展開拍攝工作期間，穿上紅色晚裝的她，原本配襯一對綴滿水晶的高跟鞋，懷疑被人偷走，她惟有穿上酒店的拖鞋，撐着傘跑回鞋店買過另一對鞋子，相當狼狽。至於周也抵達巴黎後立即展開工作，在社交網上載多張街頭美照，又見她坐在咖啡店歎咖啡及拿着甜品馬卡龍拍照，一邊工作一邊品嘗美食。

另外，內地頂流女星楊冪日前從北京啟程往巴黎出席時裝周，現身機場時一身輕便打扮，雖然戴了Cap帽和口罩，整張臉只露出雙眼，不過仍被途人認出。機場工作人員築成人鏈護送楊冪入閘，而她對途人表現友善，不時揮手回應。