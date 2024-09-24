妮歌與女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）是相識多年的老友，而利夫與娜奧美於2005年拍過拖，直至2016年才分手，但他們一直未有結婚。分手8年後的今日，妮歌卻與利夫合作，並在劇中有火辣床戲，因而惹起網民熱烈討論，網民認為他們於劇中拍攝親熱戲場面好尷尬，有網民說：「睇第1集《模》就突然勾起喺劇中飾演妮歌老公嘅利夫舒拉比曾經同妮歌其中一位最親嘅朋友娜奧美屈絲拍過拖，真係好驚嚇！」不過，有網民爆料指妮歌接拍劇集前有問過娜奧美意見。娜奧美早前出席《多倫多國際電影節》時亦於訪問中大方提及《模》，並表示自己準備睇：「我知道有好評，期待去睇。我已睇過條預告片，冇得彈。」