夏威夷孖型男慶生 安室神隱6年被捕獲 冇走樣！
日本樂壇天后安室奈美惠於2018年引退，神隱6年間行蹤成謎，近日有網民在美國夏威夷捕獲她，同行男子似乎便是其26歲兒子溫大，不少粉絲激讚現年47歲的安室保養得宜，身材依然弗爆！
縱橫日本樂壇25年的安室奈美惠，於2018年因聲帶受損退出藝能界。向來作風低調的她，神隱6年後，近日身在美國夏威夷慶祝47歲生辰被捕獲，同行還有一名高大型男拿着數袋東西，從其身形及外貌推測，應是安室跟前夫SAM所生的26歲兒子溫大。從網民上載影片所見，當時身穿花裙的安室束馬尾、戴白Cap帽，看似素顏。網民捕獲天后大感驚喜，用日文說了句「啊，是安室！」對方聽到後微微一笑。不少粉絲激讚她多年不見，身材依然纖瘦，狀態不俗，又紛紛表示很期待她復出之日。
Sana翻唱天后名曲
另外，韓國女團TWICE日本成員Sana早前谷胸晒腿現身東京原宿，出席代言韓國化妝品牌的活動，獲日迷激讚身材索爆。她與隊友Momo及Mina所組的小分隊MISAMO，亦趁本月是安室出道26年，特地翻唱對方名曲《NEW LOOK》，並收錄在11月發行的第2張日語迷你專輯《HAUTE COUTURE》，可見安室引退多年，依然在不少樂迷心目中佔有重要一席。
人人做記者
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