夏威夷孖型男慶生 安室神隱6年被捕獲 冇走樣！

縱橫日本樂壇25年的安室奈美惠，於2018年因聲帶受損退出藝能界。向來作風低調的她，神隱6年後，近日身在美國夏威夷慶祝47歲生辰被捕獲，同行還有一名高大型男拿着數袋東西，從其身形及外貌推測，應是安室跟前夫SAM所生的26歲兒子溫大。從網民上載影片所見，當時身穿花裙的安室束馬尾、戴白Cap帽，看似素顏。網民捕獲天后大感驚喜，用日文說了句「啊，是安室！」對方聽到後微微一笑。不少粉絲激讚她多年不見，身材依然纖瘦，狀態不俗，又紛紛表示很期待她復出之日。