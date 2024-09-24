杜如風艷遇不斷 飛撲示愛

藝人杜如風昨日為主持的無綫旅遊節目《解風福岡》宣傳，首次到福岡拍節目的她自爆是20年來首次有艷遇：「第1個係『爐端燒張智霖』、第2個係『明太子周國賢』、第3個係『海膽鄭嘉穎』。」她直言看見「翻版嘉穎」時更飛撲上枱求嫁，將來可保證日日有海膽吃，可惜對方笑笑口沒有回應。