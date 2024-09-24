改名重新出發 傅穎楊愛瑾合體破冰 望另起爐灶？

前女子組合Cookies解散後各散東西，多年來更有指成員傅穎（Theresa）被其餘成員排擠，於「餅碎」聚會總是沒有受邀請。區文詩（Angela）、鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）及楊愛瑾（Miki）不時聚會食生日飯，Stephy與陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine）早前亦一齊去旅行，唯獨Theresa絕迹所有聚會，更慘被形容為「舊同事」。

獲好友輪流慶祝 Theresa前日生日，她分享一系列慶生照之餘，又宣布改名叫傅寶誼，希望破舊立新，她解釋：「相較於聰穎與否，我更希望以一份禮物的形式出現在別人的生命中，取名寶；對自己的心念及行為更加規範，取名誼。」Theresa的好友輪流為她慶生，其中一張合照中竟然出現Miki的身影，令人相當驚喜，Theresa更留下3個心心Emoji，看來離Cookies合體終於近了一步。

不過有花生友卻指Theresa是找Miki另起爐灶，皆因Kary與Miki多年前已傳出不和，即使去年底Stephy舉行演唱會，二人捧場之餘更與Angela、Gloria及Elaine世紀合照，疑似破冰。可是今年7月，Kary分別與Miki同處北海道卻零互動，被指世紀合照得個吉，疑繼續有不和之嫌。因此網民指Theresa今次似是希望拉攏Miki到自己陣營。