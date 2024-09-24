娛樂

畏高廖慧儀 懸吊90層樓高空

廖慧儀為拍節目上山落水，成功克服畏高。 廖慧儀為拍節目上山落水，成功克服畏高。
廖慧儀為拍節目上山落水，成功克服畏高。
藝人陳若思、廖慧儀、胡美貽及何泳芍在主持的無綫綜藝節目《港女野人奇異記》最新一集中挑戰鐵道攀岩，廖慧儀克服畏高，懸吊在離地約90層樓的高空，她們又要前往冰川，在零下3度的水溫赤腳涉水，各人雙腳凍到通紅，胡美貽上山時更不慎仆倒，差點直墮崖底，更令她觸及舊患，要吃8粒止痛藥鎮痛才能繼續行程。
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