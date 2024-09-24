Fans聚會被「騎劫」 陳山聰獲囝囝翻唱成名曲

視帝陳山聰日前獲多位來自各地的粉絲為他提前慶祝生日，席間他與兒子Jaco合唱自己當年的成名歌。年紀少少的Jaco表現甚有大將之風兼搶鏡，難怪山聰笑指囝囝「騎劫」了生日會，變成自己的粉絲見面會。

藝人陳山聰將於10月2日迎來48歲生日，近日獲一班鐵粉舉辦派對提前慶生，不少粉絲更專程從北京、上海、廣州、深圳及吉隆坡等地來港「賀壽」。粉絲悉心布置派對場地，並送上印有「聰」字的蛋糕及手寫賀卡，祝山聰「年年獲得視帝」，令他感動非常。

派對上最搶鏡的莫過於山聰的4歲大囝囝Jaco（陳霆軒），人仔細細但見慣世面，面對爸爸的大批粉絲，完全不怯場，還充當「表演嘉賓」，父子檔合唱山聰的歌曲《ABCD》。曾在學校奪得「唱遊獎」的Jaco，唱得似模似樣，還邊唱邊拍自己大髀打拍子，認真又可愛，連「auntie輩」龔嘉欣也留言：「真係識唱㗎喎，勁啊！」

山聰事後於社交平台發文感謝粉絲，以及當晚有份出席的幾位中學同學，並打趣表示：「其實今晚係Jaco粉絲見面會多過慶祝我生日，不過今晚好開心，再次感謝大家。」對於被「騎劫」生日會，山聰當然不介意，他受訪時笑說：「咁我係佢偶像嘛！（佢真係識唱《ABCD》？）佢自學㗎，日日喺車都聽，無限Loop，Loop到我煩埋，但開心嘅。」

預告紅館過生日 他又指知道粉絲都很喜歡Jaco，故帶他出席派對湊熱鬧：「咁我又有啲同學帶埋小朋友嚟，大家食吓飯開心吓。（生日會點過？）今年好特別，因為要去紅館做騷，同陳展鵬、譚俊彥、林夏薇、胡定欣同場，咁多兄弟姊妹喺度，應該都好開心㗎！」