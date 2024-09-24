中娛星動：谷胸唱新作圓歌手夢 白鹿被嘲五音不全爆喊

近年人氣急升的內地小花白鹿，原來曾有個韓國女團夢，前晚她在活動上谷胸賣力跳唱，雖然被網民嘲五音不全，但難得粉絲予以鼓勵，令她即場爆喊。

白鹿近年憑《周生如故》、《長月燼明》、《寧安如夢》等劇打出名堂，其伯樂于正封她與趙露思、虞書欣和楊紫為新四大花旦。不過，白鹿曾夢想入韓國女團，一直都想做歌手。她昨日30歲生日，前晚舉行生日會與粉絲一同慶祝，順道跨界舉行新歌首唱會，一開場就開咪帶領舞群跳唱新歌《你有沒有看見一隻小鹿》，見她谷胸賣力跳唱，出盡渾身解數。

「轉行」不被睇好 但畢竟白鹿與專業歌手仍有差距，即被嘲五音不全，不過粉絲予以無限鼓勵，她即被感動到即場爆喊。不過她「轉行」仍不被看好，有網民留言：「人家唱歌是要錢，她是要命！」但亦有人為她打氣，指她只是想趁生日與粉絲同樂，想點唱就點唱。

曾夢想入韓國女團的白鹿，18歲在母親陪同下，參加韓國經紀公司SM練習生徵選，但未有被選中，她即轉行模特兒，努力經營社交平台，累積人氣成為網紅，後來被微電影導演邀她演戲，逐漸擴大知名度，最後加入于正旗下公司，成為劇界一線小花，但她亦沒有放棄唱跳夢，發行首張EP。