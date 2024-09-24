入行初期貼錢睇醫生 佘詩曼笨豬跳試膽 等埋位驚餐懵

視后佘詩曼（阿佘）出席活動分享理財心得，坦言初入行不懂保障自己，拍劇受傷往往要貼錢付醫藥費。又自爆曾拍戲要跳笨豬跳，自命大膽的她埋位一刻嚇得想退縮，笑指幸好天氣不穩，最後取消拍攝。

阿佘昨日與藝人宋熙年及陳智燊出席銀行活動分享理財心得，表示理財全靠慢慢摸索，自爆初入行時不懂得保障自己，拍武打戲受傷後才發現需要買保險：「要自己搵醫生，醫藥費又貴，公司醫保又覆蓋唔晒。」她指自此學懂保障自己，若拍危險鏡頭會加大保額，又發現原來太危險的動作不受保，她說：「當年拍《十月初五的月光》電影版有一場要跳笨豬跳，拍攝當日不停落雨，着晒裝備等咗好耐都拍唔到，原本以為自己好大膽，點知愈等愈驚，最後好彩因為落雨拍唔成。」不過她直言不會因為怕危險而錫身，若戲情需要也會盡量配合。

為母親搬回市區 談到她近年工作不斷，她表示想努力賺錢，報答媽媽養育之恩。阿佘透露媽媽身體狀況不錯，又笑指對方很活躍，每天都會出街，為方便她出入，近日已搬回市區：「我有時都會勸佢唔好日日出街，留啲時間休息，但佢梗係唔聽我講啦，我都明嘅，我以前都唔聽啦。」問到媽媽有否催她找個伴？她笑言不多談，但希望將來能找跟她一樣理財精明的伴侶，大家可以財政獨立。