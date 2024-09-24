粉絲怒吼：得罪造型師？ 鍾欣潼臂腩現形 慘成「重量級」女星

「顏值擔當」的鍾欣潼又再「體形告急」，疑穿搭問題令「肥嬌」缺點暴露，最致命是她身旁站了一位苗條主持，比較下令她慘成「重量級」女星；而她的隊友蔡卓妍則沒有脂肪的煩惱，跟好友鄭希怡鬥舞時，身材亦零輸蝕，自信心滿分。

43歲的鍾欣潼（阿嬌）的「不瘦降」近年不停輪迴，日前她出席活動時又發生嚴重「車禍」。身穿露肩蝴蝶結短裙的她，疑服飾設計問題，將其粗臂、肥腩及雙下巴無限放大，加上一對過膝的長Boot，難以遮象腿之餘，更顯得腳短，雪上加霜是她身邊被安排站了一位又高又瘦的女主持，在「沒比較就沒有傷害」情況下，阿嬌更見圓潤，女神形象崩壞。

雖然阿嬌亦有「變靚P圖」撒網「補鑊」，但已一睹阿嬌真身的粉絲仍忍不住在網上怒吼：「阿嬌得罪了造型師？」更有網友指阿嬌唱歌失準，可謂聲色俱亡。而到澳門工作前，阿嬌曾抽空到北京環球影城遊玩，留言：「在小雨裏暴走兩萬步，腿已廢」，可惜千里路似乎都消不到多少脂。

阿Sa舞鬥鄭希怡 阿嬌的好姊妹蔡卓妍（阿Sa）較她年輕2歲，入行24年以來都跟「肥膏」絕緣，日前阿Sa應再戰樂壇的歌手鄭希怡（Yumiko）邀請齊拍跳舞片，搶鏡度不輸擁有42吋長腿的Yumiko。而二人勁舞時，身前出現白色「神秘物體」，網民均表好奇。Yumiko昨日接受訪問時表示：「係想一開電梯門就見到好型嘅我哋，就要有個側面好靚仔嘅人踎喺度幫我哋控制同數拍子，嗰個咪Kenny（關智斌）囉。」