9月23日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月23日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Express
電視劇《老友記》男星馬修培利去年吸毒暴斃，同劇拍檔麥尼賓亦惹來老友擔心，他近年過着隱世生活，幾乎斷絕社交生活，上月於洛杉磯購物被拍到肥腫難分。
美國加大碼天后Lizzo日前於社交網站分享瘦身成果，被網友質疑是否使用抗糖尿病藥「胰妥讚」或是靠吸毒減肥，她自言經過5個月努力減磅，被質疑就當是另類「獎勵」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240923-0923_00288_087/Express
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc