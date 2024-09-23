電視劇《老友記》男星馬修培利去年吸毒暴斃，同劇拍檔麥尼賓亦惹來老友擔心，他近年過着隱世生活，幾乎斷絕社交生活，上月於洛杉磯購物被拍到肥腫難分。

美國加大碼天后Lizzo日前於社交網站分享瘦身成果，被網友質疑是否使用抗糖尿病藥「胰妥讚」或是靠吸毒減肥，她自言經過5個月努力減磅，被質疑就當是另類「獎勵」。