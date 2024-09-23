Dua Lipa性感出動集郵

英國女歌手Dua Lipa上周五出席美國拉斯維加斯舉行的《iHeartRadio音樂節》，以黑色吊帶低胸露臍裙示人，露出銀色鎖子甲款式的胸圍，夠晒性感！Dua於社交網分享自己的造型，又上載與同場美國女歌手Gwen Stefani和Camila Cabello的合照。