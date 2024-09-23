送禮安撫居民 IU無懼爭議照開騷 李鍾碩包到冚捧場

韓國樂壇天后IU前日在首爾舉行巡唱尾站，獲大批圈中人熱捧，包括韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）及金秀賢等，男友李鍾碩則包到冚現身VIP席，低調放閃！

靚聲天后IU今年3月在首爾開騷，為世界巡唱揭開序幕，並於前日及昨日在首爾世界盃競技場舉行尾站最後兩場演出。國腳孫興民早前曾批評競技場草地質素欠佳，而下月在上址有球賽，有網民就擔心IU開騷有大量觀眾進場，會令草地情況惡化，一度要求她取消演出，不過IU無懼爭議，前日如期開騷，個唱中先後換上多款靚衫，大晒仙氣，吸引大批圈中人朝聖。

除了男團TXT、Stray Kids、RIIZE成員及女星高素榮捧場外，GD亦在社交網限時動態上載與IU的後台合照，曾跟她合作拍劇的金秀賢亦低調入場。至於前年年底高調認愛IU的男星李鍾碩，繼今年3月現身IU在首爾舉行的巡唱首站演出後，前日再被拍得戴帽及口罩現身VIP席，低調撐女友，力證交往兩年依然甜蜜。

坐墊雨衣贈歌迷 當地連日下雨，IU特別為每名觀眾準備望遠鏡、坐墊及便利雨衣，獲網民大讚貼心。她又在開騷數日前，為場地附近的居民送上收費垃圾袋作為禮物，膠袋印上「因擔心演唱會噪音擾民，希望居民多多包涵」的字樣，有附近居民稱居住了10年，首次有歌手如此有禮。

另一邊廂，韓國女團aespa前日及昨日在澳門開騷，首場演出中，內地成員Ningning與全場粉絲合唱台劇《想見你》主題曲《想見你想見你想見你》，氣氛熱爆，而演唱會期間有一名男子想衝上台，被保安攔截。