暢所欲玄：在不好的過去 做更好的自己

凡事都有好的一面，但你要先主動面對自己，知命認命。中華文化的祖先在數千年來經歷多次考驗，積累許多不同的智慧，但由於沒有現今稱為「科學」的工具記錄下來，只能靠口傳。

火藥是中華文化中的四大發明，一直演變至今天，為甚麼沒有人稱它是迷信？由《易經》文化演繹出的玄學風水，為何經常被一些人稱為迷信，或被形容為沒有科學根據？媒體在設計玄學節目時，憑甚麼去斷定玄學為非精密科學？「科學」二字又是怎樣出來？更有些信奉不同宗教的人士，說其宗教不相信這方面知識。

我明白玄學知識好容易被人借用，卻未有真正用心或正確去解讀這知識，甚至有人趁別人運程低落、沒有方向時，打着偶像明星的形象，說自己能助你改變命運，可以嗎？哪怕是有病看醫生，也不能馬上康復吧！事實上，坊間某些大師利用別人的無助弱點，自吹自擂，吸引你信任他、追隨他，使你不停奉獻，結果得到甚麼？另外，有些人借用坊間具名氣的大師不停開班授課，或打着大師的名字及合照，以徒弟身份回到自己地區去做相關行業，久而久之，令玄學文化被人質疑，不受尊重。

每件事的發生，有其因（開始），定必有其果（結局）。

堪輿學者元海