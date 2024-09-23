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李多慧健康亮紅燈
韓籍啦啦隊女神李多慧近年轉戰及定居台灣，人氣高踞不下，不時透過社交網分享生活點滴，日前她透露健康亮紅燈：「我從美國回來後在韓國休息了一段時間。」雖然她透露返台，但就晒出眼睛不適的照片之餘，並向粉絲喊話：「希望趕快好起來，然後見面吧。」
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