梁超怡「股」勇氣肉搏 廖慧儀三點式重現狂野「峰」采

無綫藝人彭慧中、林秀怡、梁凱晴與新加入的梁超怡和廖慧儀，為新一輯節目《吃貨橫掃港深珠》擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，節目今晚首播。兩位「新丁」前港姐梁超怡與廖慧儀齊齊大解放，以三點式在泳池戲水大派福利。身為瑜伽導師的廖慧儀一直保持火辣身材，穿上泳裝在水中大晒「咪咪」，又搔首弄姿展示出水芙蓉的誘人姿態，火力全開，重現選美時「狂野空姐」的風采。

水戰又射又噴 面對師姐廖慧儀勢「胸」挾狼的步步進逼，梁超怡行「股」惑留前鬥後，晒靚股及白雪雪肌膚迎戰。隨後兩人上演水戰，除了用水槍互射，更開水喉狂噴對方，戰況激烈。身為節目「運動擔當」的廖慧儀在導演即興要求下變身美人魚在「水底」打卡，在沒有訓練及裝備下，潛入水中展示婀娜美態，連面部表情管理也完美拿捏，超有效率地完成任務獲激讚。

至於彭慧中、林秀怡與梁超怡展示吃貨「食力」，除了大擦比乒乓球還大的蝦餃外，慧中與秀怡更合力鯨吞巨型油炸鬼，超怡加入戰團，連豆漿一齊吃油炸鬼，卻論盡地令豆漿濺到慧中滿手都是，畫面爆笑。