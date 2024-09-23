台灣藝人徐熙娣（小S）育有3個女兒，當中18歲大女許曦文憑模特兒身材吸納大批Fans，加上在美國南加州大學留學，被讚是美貌與智慧並重的「星二代」。不時在社交網分享生活點滴的她，日前上載一輯身穿低胸緊身背心的火辣照派糧，意態撩人。她又罕有地上載與爸爸許雅鈞的合照，兩父女齊齊玩賽車遊戲，認真窩心。