Fans歌手列陣祝福 姚焯菲越洋賀成年 炎明熹孤單睇騷

「聲夢小花」姚焯菲大個女迎來18歲，獲逾百Fans及多位歌手越洋慶祝，連傳與無綫因合約問題而鬧不和的炎明熹亦有份，可見兩人姊妹情未變。不過，未有幕前工作的炎明熹，就只得姑丈相伴睇騷，有點冷清。

昨日是姚焯菲（Chantel）18歲生日，雖然人在新西蘭，但一樣有「成村人」為她越洋慶祝，包括陳瀅、王灝兒及「聲夢」歌手鍾柔美、詹天文、張馳豪等，連傳離巢的炎明熹（Gigi）亦拍片賀她成年。一眾「小菲象」（Chantel粉絲暱稱）齊集旺角應援廣告下冒雨合唱生日歌，又跟Chantel連線祝賀，並製作短片紀錄她由幾個月大至18歲的蛻變，當中更有殿堂歌手徐小鳳抱住BB時期的她的珍貴合照。

自覺仍是小朋友 Chantel前晚趁成年前在網上剖白心情：「我想同18歲嘅自己講，首先作為一個大人非常之唔容易，第二就係我覺得雖然我嘅歲數係一個大人，但我嘅思想、心智唔係非常成熟，覺得自己仲係一個小朋友。」她覺得青春發自內心，希望找到方法成為「好嘅大人」及好女仔。昨日她又上載與音樂人馮翰銘齊度生日吹蠟燭的短片，慶祝活動浪接浪。

至於其所屬女團After Class隊友Gigi則「伊人獨憔悴」，前晚身邊只得姑丈陪睇台灣創作歌手徐佳瑩（LaLa）的紅館演唱會，但姑丈頻說Gigi只拍照不受訪。LaLa邀得香港歌手林家謙擔任嘉賓，首度合唱新歌《遺失的靈魂》，林家謙透露歌曲本寫給另一歌手，所以音域較闊兼是男仔Key，但LaLa不介意，還趁機𢱑歌，相當識把握時機。