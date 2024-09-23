中娛星動：結婚兩年 重返定情地 陳喬恩爆乳請飲 謝絕擋酒

台灣女星陳喬恩與有米老公曾偉昌（Alan）結婚兩年，婚禮因疫情關係一再延期，昨日終於在馬來西亞補擺酒，排場十足。新娘極為風騷，穿上爆乳婚紗送飛吻，而藝人明道和鄭元暢擔任伴郎團。

陳喬恩與馬來西亞藝術家代表Alan於2022年結婚，但遲遲未擺酒，至昨日終重返定情地馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，賓客眾星雲集，極具排場。據知今次婚禮在夕陽西下時拉開序幕，於沙灘及草地上行禮，Live band表演會一直持續到深夜。

早前已傳伴娘團由昔日組合「七朵花」成員擔任，明道、鄭元暢及賴薇如老公等則是伴郎團，「七朵花」成員、做伴娘的賴薇如昨晨晒自拍，喬恩轉發影片並笑說：「伴郎伴娘們精神也太好了。」同時預告「請不用幫我擋酒。」明道與她是20多年好友，今次就安排兒子擔任花童，一對新人又特別邀請節目《女兒們的戀愛》總製片人致賀詞。

回禮價值近萬 從兄弟姊妹團在社交網分享的照片所見，陳喬恩身穿白色婚紗、披上超長頭紗，新郎Alan則穿西裝帥氣登場，現場氣氛非常浪漫。初時流出的照片中，陳喬恩的婚紗都有花朵或愛心圖案遮住，之後才曝光其爆乳禮服，性感養眼。玩新郎時，陳喬恩與姊妹團齊齊着上浴袍，老公送飛吻又比心。

陳喬恩與Alan在每位賓客房間的睡床放有向日葵花束及新人起舞的圖片禮盒，附有英文紙卡寫滿浪漫字句。而回禮有保養品及香水，其中一罐淡香精就價值超過5,000元新台幣（約1,200港元），高級保養品精華則價值約3萬元新台幣（約7,300港元）。