Fans逼滿東港城 譚輝智專屬情歌冧太太

譚輝智

無綫《中年好聲音2》歌手譚輝智為首支單曲舉行宣傳活動，吸引不少粉絲捧場，他笑言今次拍MV要出動「梁朝偉眼神」，不過自知演技未夠班，暫不考慮拍戲。

譚輝智日前到將軍澳出席「東港城X譚輝智《多麼感激》新歌發布會暨簽唱會」，粉絲逼爆商場兩層樓，其太太偕一雙子女，以及「中2生」包括顏米羔等到場支持，場面熱鬧。席間播出其新歌《多麼感激》MV，輝智與扮演妻子的模特兒有不少親暱戲份，台上他打趣表示以「梁朝偉眼神」演出，問有否向太太備案，他坦言：「連我自己都唔知點拍，我睇工作人員畀嘅方案，覺得好簡單啫！（梁朝偉眼神點練番嚟？）攞嚟參考啫！有睇梁朝偉嘅戲取經，但睇睇吓都睇番周星馳，哈哈！」

心郁演喜劇 他笑言對演技全無信心：「拍完MV先知冇呢個天分，如果真係要拍都係喜劇，不過我冇諗過，亦冇人搵。」談到太太在台下冧爆，他說：「首歌為佢度身而寫，佢好鍾意。（下次度身訂造畀仔女？）都可以。（唔搵太太做女主角？）佢唔肯，我有問過佢㗎！」近期忙於商演的他，下月又再登郵輪開騷，演出後會留低與父母及兄弟姊妹享天倫。