娛樂

舒淇巧遇楊紫瓊 影后敍舊

米蘭時裝周正舉行得如火如荼，現場有不少亞洲熟悉面孔，包括舒淇、楊紫瓊、楊祐寧都被人捕捉身影。身為影后的舒淇全晚滿場飛，當她遇見奧斯卡影后楊紫瓊時，更立即瞪大眼，2人又親又摟，趁空檔敍舊，還和楊祐寧同框。
而在米蘭街頭，舒淇也大方為粉絲簽名，實行有求必應，有網民更好奇舒淇和楊紫瓊聊甚麼。
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