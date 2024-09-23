舒淇巧遇楊紫瓊 影后敍舊

米蘭時裝周正舉行得如火如荼，現場有不少亞洲熟悉面孔，包括舒淇、楊紫瓊、楊祐寧都被人捕捉身影。身為影后的舒淇全晚滿場飛，當她遇見奧斯卡影后楊紫瓊時，更立即瞪大眼，2人又親又摟，趁空檔敍舊，還和楊祐寧同框。