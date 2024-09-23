獨家追蹤：做女友司機呆等兩粒鐘 方力申行外父政策 趕做老襯

藝人方力申（小方）認愛葉萱（Maple）後，為保護曾是南韓邪教事件受害人的女友，他一直低調處理戀情，但隨着雙方感情愈來愈穩定，終大方公開拍拖。早有結婚打算的他出招行外父政策，化身阿四管接管送，成功獲開綠燈於3年內結婚。

現年44歲的方力申去年初承認與Maple拍拖，雖然每次談及女友都甜絲絲，但罕有公開放閃，早前Maple於小方在內地舉行的個人演唱會上，蒙面為男友伴舞助興，愛得甜蜜。不過，向來體貼女友的小方未有證實表演者身份，以免增加Maple壓力，受閒言閒語傷害。其實他已視年輕14歲的Maple為結婚對象，每次被追問何時與女友拉埋天窗時，即直言：「總之未來3年就會結。」

由於感情相當穩定，2人平日外出已放下戒心，小方與Maple如其他熱戀中的情侶般，一有時間就糖黐豆，日前小方更使出「外父政策」，出盡招數融入女友家中！當日下午約12時45分，他駕駛其白色座駕停泊於北角城市花園附近路旁，戴口罩的他不時落車講電話，又頻頻聽語音訊息，即使期間引來不少途人眼望望，亦完全未有理會。傾完一輪電話，他又折返車上等候，極有耐性地足足呆等了兩個多小時，突然一臉心急地落車四處張望，未幾就見到女友Maple現身，一身樸素打扮的她雖然只穿T恤及牛仔褲，但盡顯高挑身材，見她與父親肩並肩到場，引來很多人投以注目禮。

Maple冧爆甜笑 小方甫見未來外父前來，即表現得恭恭敬敬，上前與對方親切打招呼後，再與女友傾了幾句，期間Maple不時冧爆甜笑，似是回饋男友呆等自己的「功績」。Maple之後又手指指告知男友還有數名親友在附近馬路旁，他離遠大動作揮手與眾親友道別後，才細心地安頓父女上車。小方其後驅車直駛附近屋苑，Maple父親獨自落車，但見他落車後似乎不太放心，站在車旁向未來女婿指手畫腳講了一輪，看來是叮囑小方要小心照顧愛女，之後才與2人揮手道別。小方繼續做女友的貼身護法，再送女友前往雲景道一個屋苑接載友人，身為御用司機的他又接Order往尖沙咀廣東道，再接了一名男友人才齊齊離開，這名柴可夫男友認真唔話得，走來走去全程不見有怨言和黑面。

之前小方曾在訪問中形容女友是一個很簡單的人，還叫他不用辛苦賺錢。他們年初到歐洲旅行，本來預留了一個行李箱購物，結果卻甚麼都沒買，反而在倫敦和巴黎參觀了11間博物館，令他明白到原來愛可以很簡單。