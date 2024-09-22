TWICE小分隊攻蛋吸金 MISAMO日本人氣登頂 子瑜不敵「本地薑」

由韓團TWICE 3位日本成員組成的小分隊MISAMO，在日本人氣與日俱增，除了霸佔日迷票選「TWICE人氣成員」3甲外，又乘勢宣布於當地舉行巨蛋騷，為組合開闢另一條吸金之路！

台灣成員周子瑜在海外擁有大批粉絲，但在日本的受歡迎程度卻不及日本隊友Mina、Sana及Momo，尤其3女去年組成小分隊MISAMO，並推出首張日語迷你專輯《Masterpiece》，同年底又獲邀演出音樂盛事《紅白歌唱大賽》，人氣拋離其他成員。

隊長志效人氣No.4 日迷票選的「TWICE人氣成員」排名近日出爐，由社交網擁有逾1,500萬追隨者的Momo大熱登頂，力壓屈居亞、季軍的Sana與Mina；本月初推出Solo碟的周子瑜，則與隊長志效並列第4位；主演韓版《那些年，我們一起追的女孩》的多賢、定延、娜璉及彩瑛，依次進佔第6至9位。

此外，MISAMO繼上月宣布11月6日推出第2張迷你專輯《HAUTE COUTURE》後，乘勢展開首次日本巨蛋演唱會，分別於11月2、3日及16、17日，在埼玉西武巨蛋及大阪京瓷巨蛋演出4場，合共招待逾16萬人。至於TWICE除了將於下月20日在首爾舉行見面會，最近又搶閘為日本便利店拍攝聖誕廣告，同步於日、韓兩地吸金。