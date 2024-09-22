歌手鄭俊弘（圖右）日前亮相電台節目宣傳新歌《爛好人》，指以往經常做好人角色，面對星夢舊老闆，即使覺得不適合的歌也照唱，不敢拒絕及講出感受。去年重新簽回公司後，他決定作出改變，會講出自己的想法，免得浪費雙方時間。提及兒子患有「天使綜合症」，他直言崩潰，每日都攬着兒子喊，而太太何雁詩比他堅強，一起共患難。