中娛星動：刷新性感上限 郭書瑤3布蔽體玩透視 被彈自暴其短

台灣女星郭書瑤近日成倫敦時裝周座上客，以超大尺度晚裝盡顯火辣身材，僅以3塊布蔽體、徘徊在走光邊緣的她惹來劣評如潮，被嘲無美感，兼暴露身材短小的缺點。

海外四大時裝展是明星打入時尚圈的重要之地，有「童顏巨乳」之稱的女星郭書瑤（瑤瑤）早前應邀出席倫敦時裝周，她近日在社交平台晒出相關火辣靚相。其中，她穿上一套超大尺度的透視晚裝，除了胸前及下身重要部位有黑布遮蓋外，其餘位置全以透視示人，驟眼看猶如只得3塊黑布蔽體，33E豐滿上圍若隱若現，雪白肌膚及身形曲線一覽無遺，雖然晚裝有肉色絲質打底，但畫面依然震撼眼球！

瑤瑤以該套晚裝拍攝了一輯照片，並在社交網公開，順勢為其新戲《流氓驅魔師》作宣傳，怎料弄巧反拙惹負評，有台灣網紅批評：「穿起來暴露身體很短的缺點。」更有不少網民附和道：「性感但沒美感」、「不好看，有點低俗」、「她好矮，有點撐不起」。另外，瑤瑤又在社交網的限時動態中上載了新造型，以短髮示人的她，令人眼前一亮。

趙露思登世界熱搜 另一邊廂，內地「甜寵女神」趙露思近日現身米蘭時裝周，大獲好評，除了打入內地熱搜榜，更登上多國熱搜，包括菲律賓、泰國、印尼以至世界熱搜，受到國際關注，認真犀利！她近日以兩個不同造型亮相，分別是粉藍色花卉單肩裙及黑色Tube Dress，又帶同兩隻愛犬一齊睇騷。之前有網民批評她帶狗狗飛米蘭純粹是作秀，把寵物當成「時尚單品」，而趙露思的粉絲則解釋指兩隻愛犬皆是品牌的「邀請嘉賓」，其次狗狗並非通過寵物託運，而是坐在客艙內到達米蘭，所以沒有虐待這回事。而另一內地小花田曦薇首度亮相米蘭時裝周，她身穿吊帶裙露出喱士Bra，青春又性感。