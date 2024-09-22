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白鹿生日 應援突襲銅鑼灣
白鹿明天30歲生日，香港後援會落重本在鬧市賣廣告。
內地花旦白鹿前日到上海出席代言化妝品牌活動，並於社交網晒出最新照片，穿上珍珠色低胸晚裝的她，桃腮杏臉楚楚動人。而明天正是她的30歲生日，她的香港官方後援會亦特意於銅鑼灣租用大型電子廣告牌為她作生日應援，除了寫有生日祝福語句，亦展示了白鹿多張靚相，相當有心，有粉絲表示很期待她能到香港跟大家見面。
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