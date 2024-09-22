與吳卓羲藕斷絲連？ 菊梓喬乜都了解中 保錡未得米
歌手菊梓喬（Hana）與男團ERROR成員吳保錡爆出戀情，前晚Hana出席活動，是自緋聞後首度露面，她狂用「了解中」當潮語，亂套在與吳卓羲和吳保錡的關係上，令三角關係變得撲朔迷離。
Hana與吳姓男藝人似乎特別有緣，繼緋聞男友吳卓羲之後，日前被爆跟吳保錡結伴買廁紙而傳出共賦同居，有紋身店主更爆保錡將綠色心心紋在手臂內側，誓要跟Hana手上的綠心配成一對，以表愛情忠貞。一直未有回應的Hana，前晚現身慈善晚宴擔任表演嘉賓，否認那是情侶紋身，強調綠心為提醒自己要為音樂而奮鬥，至於對方的紋身是為節目而紋，又強調買廁紙與自己無關：「嗰日我哋一齊做完Gym，係佢話要買廁紙，我知當時有人影我哋，我都有影番佢，佢話係保錡Fans。」她表示現跟妹妹同住，至於與保琦的關係，她說：「係互相追蹤對方社交平台嘅好朋友，已經維持咗一年。（保錡追求你？）冇。（話同你了解中？）呢個潮語幾好用。」問她是否已跟「前度」吳卓羲分手？她忽然拋下一句「了解中」，明顯避談。
梁嘉莹仆傷膝縫針
同場還有出爐香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文，當選後惹來不少是非的梁嘉莹，黑開有條路，自爆剛從醫院回來，之前出席另一活動時意外仆倒致膝蓋要縫3針，由於她詞不達意，最後由冠軍倪樂琳替她解釋是遭枱邊的金屬弄傷。對於流出對話截圖指她曾表示港姐冠軍可用錢買到，她說：「點會買番嚟？香港小姐咁多年一定公平先可以存在咁耐，每個人都好有魅力，唔會存在買番嚟。」至於疑向冠軍批㬹一事，她表示獲好多人提醒，日後拍照會企在後方。
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