與吳卓羲藕斷絲連？ 菊梓喬乜都了解中 保錡未得米

Hana與吳姓男藝人似乎特別有緣，繼緋聞男友吳卓羲之後，日前被爆跟吳保錡結伴買廁紙而傳出共賦同居，有紋身店主更爆保錡將綠色心心紋在手臂內側，誓要跟Hana手上的綠心配成一對，以表愛情忠貞。一直未有回應的Hana，前晚現身慈善晚宴擔任表演嘉賓，否認那是情侶紋身，強調綠心為提醒自己要為音樂而奮鬥，至於對方的紋身是為節目而紋，又強調買廁紙與自己無關：「嗰日我哋一齊做完Gym，係佢話要買廁紙，我知當時有人影我哋，我都有影番佢，佢話係保錡Fans。」她表示現跟妹妹同住，至於與保琦的關係，她說：「係互相追蹤對方社交平台嘅好朋友，已經維持咗一年。（保錡追求你？）冇。（話同你了解中？）呢個潮語幾好用。」問她是否已跟「前度」吳卓羲分手？她忽然拋下一句「了解中」，明顯避談。