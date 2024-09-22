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黃依汶囝囝接受軍訓
黃依汶尊重囝囝不想要弟妹的意願，決定封肚。
今年是藝人黃依汶結婚10周年，她表示視8歲囝囝陳真如「小大人」般看待，她的幕前演出要囝囝過目及批准，每日回家都會分享工作情況，希望囝囝將來遇到任何事情也會跟她分享。剛過去的暑假，她讓囝囝參加軍校訓練，大讚囝囝獲益良多，除了自理能力提高外，最大得着是改善寒背問題。
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