自認強勢 澄清冇同居 朱智賢摸肚仔爆江嘉敏「有喜」
藝人江嘉敏與朱智賢昨晨出席慈善活動，朱智賢突然摸住江嘉敏肚皮，大爆對方有「好消息」公布，令全場起哄！
江嘉敏與朱智賢昨日在旺角向長者派發福袋，期間不停被集郵，相當受歡迎。兩人分屬無綫舊同事，見面即雞啄唔斷，打趣表示現時靠做義工敍舊，朱智賢更老實不客氣，將手放在江嘉敏腹部，笑指對方「有喜」，江嘉敏說：「多謝朱姐（朱智賢）提點，我會努力Keep Fit喇！」
鬧謝東閔乞人憎
問是否真的有好消息公布，江嘉敏嬌嗔說：「冇呀！（好多追求者？見你成日收花。）多朋友啫！送花都可以係女仔嘅。（嚟緊休息，係咪認真考慮拍拖？）哎呀！學朱姐話齋，個肚都有咗5年，係時候要的起心肝減肥就真，因為開劇同離開咗香港，真係少咗時間做運動。」
至於朱智賢被指與男友謝東閔同居，她一再否認：「我自己住㗎！（佢話你屋企好亂？）嗰條片佢喺度講笑，點知啲人攞出嚟講。（佢喺《企業強人》好乞人憎，有冇睇？）我第一時間叫佢收身，佢個角色又真係好配合佢，哈哈！呢個角色好有發揮，要做到令睇嘅人覺得佢好乞人憎，想打死佢就好成功喇！（咁你想唔想？）長期都想，其實我都乞人憎，不過我嗰種係女強人嘅強勢，而佢最乞人憎係食極唔肥。（你頭先話佢要收身喎！）上鏡唔同嘛！佢真人OK㗎！」
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