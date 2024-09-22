自認強勢 澄清冇同居 朱智賢摸肚仔爆江嘉敏「有喜」

至於朱智賢被指與男友謝東閔同居，她一再否認：「我自己住㗎！（佢話你屋企好亂？）嗰條片佢喺度講笑，點知啲人攞出嚟講。（佢喺《企業強人》好乞人憎，有冇睇？）我第一時間叫佢收身，佢個角色又真係好配合佢，哈哈！呢個角色好有發揮，要做到令睇嘅人覺得佢好乞人憎，想打死佢就好成功喇！（咁你想唔想？）長期都想，其實我都乞人憎，不過我嗰種係女強人嘅強勢，而佢最乞人憎係食極唔肥。（你頭先話佢要收身喎！）上鏡唔同嘛！佢真人OK㗎！」