Sinnie＠Lolly Talk 自爆排練玩到癲
女團Lolly Talk的3位成員Elka、Sinnie和阿妹，偕男團ROVER成員亨仔、希晉、Kim和Jason，以及樂壇新人陳伊霖合演的音樂劇《重拾：10分鐘》昨晚假壽臣劇院舉行首場演出，而事前8位主演出席拜神儀式，宣布28日加開終極一場，合共10場。
身穿運動Bra Top的阿妹素顏示人，她自信滿滿強調記台詞絕無問題，又爆亨仔是排練時最多蝦碌的演員。因沒有化妝而堅持戴口罩的Sinnie自認會爆肚，又指初期排練時，大家都態度認真，但後期就日日玩到癲，陳伊霖更嗌到聲沙。對此，陳伊霖表示為救聲已出盡法寶，有信心可以撐足10場。希晉和Kim亦帶病上陣，齊齊咳足半年，問到是否財多身子弱，Kim就笑言：「冇財又病。」亨仔則說兩人沒有錢，只能睇公司醫生：「20蚊一次，食靚藥要加錢。」
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