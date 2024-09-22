Sinnie＠Lolly Talk 自爆排練玩到癲

身穿運動Bra Top的阿妹素顏示人，她自信滿滿強調記台詞絕無問題，又爆亨仔是排練時最多蝦碌的演員。因沒有化妝而堅持戴口罩的Sinnie自認會爆肚，又指初期排練時，大家都態度認真，但後期就日日玩到癲，陳伊霖更嗌到聲沙。對此，陳伊霖表示為救聲已出盡法寶，有信心可以撐足10場。希晉和Kim亦帶病上陣，齊齊咳足半年，問到是否財多身子弱，Kim就笑言：「冇財又病。」亨仔則說兩人沒有錢，只能睇公司醫生：「20蚊一次，食靚藥要加錢。」