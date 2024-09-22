造型被批 演技爭氣 趙麗穎飛天獎封后 胡歌倒灶失視帝

內地殿堂級頒獎禮「飛天獎」昨日於廈門舉行，趙麗穎、唐嫣分別踏上紅地氈，卻齊齊迎來網民負評，尤其趙麗穎之造型更被轟老氣橫秋，不過，她最終憑《風吹半夏》奪得視后，總算爭番口氣！視帝則由《人世間》的雷佳音，撼贏大熱胡歌奪得！

《第34屆電視劇飛天獎》昨晚於福建廈門舉行，內地藝人胡歌、唐嫣、趙麗穎、辛芷蕾、李現以及趙今麥等盛裝出席，早前被金鷹獎除名，之後憑《夢華錄》入圍飛天獎視后的劉亦菲則沒有到場。

憑《幸福到萬家》、《風吹半夏》角逐視后的趙麗穎，身穿紅邊銀閃片白色連身長裙，搭配短曲髮踏上紅地氈，整個造型相當老氣，甫出場即有不少網友留言狂轟其團隊揀裙有誤，趙麗穎的造型師即反擊：「眼瞎就去看眼科！」戰意甚濃。而胡歌、唐嫣、馬伊琍以及辛芷蕾代表《繁花》劇組壓軸亮相紅地氈，唐嫣穿上貼身黑銀色閃亮晚裝，與辛芷蕾的白色晚裝裙相呼應，但就遭網民狠批衣着平平無奇！

願望成真深感意外 雖然趙麗穎被彈，但她最終憑劇集《風吹半夏》撼贏出演《繁花》的勁敵唐嫣，奪得視后寶座，她上台領獎時相當激動，哭着表示：「想不到這樣的好事情會發生我身上，演了那麼多年戲，沒想過能奪得這麼高的榮譽，謝謝大家對《風吹半夏》喜愛，我以為自己沒有機會說這些感受，亦沒有準備得獎感言，感謝《風》劇台前幕後，這個獎不是我一個人的成果，是大家共同努力的成果，我願望成真喇！謝謝大家。」

至於視帝賽前大熱的胡歌，最終未能憑《縣委大院》或《繁花》奪獎，敗給了《人世間》的雷佳音。