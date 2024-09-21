英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 動物DNA
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 鯊魚百科
11:30 明珠雜誌
11:55 簡簡單單做廚神（Ⅱ）
12:55 100道風味
1:00 鐵騎尋味北英倫及100道風味
2:00 做個小廚神（Ⅲ）
2:45 花生動畫
2:55 我的麻煩寵物及世界真細小（Ⅴ）
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 大個仔大個女
5:00 鬼靈精怪大酒店（Ⅱ）
5:30 奇趣特工
6:00 穹蒼下的南極
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味及超級餅藝大師（Ⅳ）
8:30 橫「沖」直撞（ⅠⅩ）（PG）
9:20 世界真細小（Ⅴ）
9:30 地心探險記
11:25 晚間新聞
11:45 超級餅藝大師（Ⅳ）
12:10 鐵騎尋味北英倫
1:05 中國24小時
1:50 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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