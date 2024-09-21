Sophie香閨施誘 「峰」光無限

熱愛日本動漫與Cosplay文化的美國女模Sophie Mudd，不時在社交平台分享性感照，憑爆乳身材與甜美樣子，收穫大批宅男粉絲。其中有一輯家居照，她紮起雙馬尾，身穿紫色繡花內衣，外搭一件白色恤衫在客廳大擺甫士，可愛爆燈！