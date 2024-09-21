男友爆脫粉潮 消瘦面凹 蜜遊後首亮相 綾瀨遙春風滿面

日本女星綾瀨遙上月被爆熱戀年輕12歲的男團SixTONES成員Jesse後人氣不減，前日風騷出席代言活動，新片又入圍東京電影節。相反Jesse因戀情引爆「脫粉潮」，近日更疑為此憔悴消瘦。

明年3月便踏入40歲的日本國民女神綾瀨遙，本月初被爆陪男友、組合SixTONES混血成員Jesse到美國賭城探親兼預支蜜月，前日她現身東京銀座，出席代言護膚品牌的宣傳活動。身穿白色吊帶長裙的她，春風滿面站在開篷巴士上，為百貨公司外牆主持亮燈儀式。

當日，綾瀨遙雖然沒有談及戀情以及在美國的所見所聞，但就在台上分享美肌心得，又自爆家中的晾衣架拉繩損壞了。近日還有指她為了專心替即將參演新劇《Monster》的男友惡補演技，辭演明年1月及4月的新劇。

另一邊廂，身為當紅偶像的Jesse爆出戀情後出現「脫粉潮」，日前，他公開與隊友松村北斗及童星倉田瑛茉的合照，相中的他雙頰凹陷，消瘦不少，引起外界擔心。

新作入圍東京電影節 此外，由影帝梁朝偉出任評審主席的《第37屆東京國際電影節》將於10月28日至11月6日舉行，綾瀨遙主演的新片《Route29》、港產片《九龍城寨之圍城》及台灣男星彭于晏主演的《狗陣》等入圍《Gala Selection》單元。日本男星山田孝之主演的《十一人的賊軍》及法國片《Marcello Mio》分別成為開幕及閉幕電影。