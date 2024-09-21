黃心穎遊聖殿 由頭包到腳

藝人黃心穎與泥鯭婚後生活幸福，從良做賢妻。她近日到阿聯酋首都阿布扎比旅行，去到有伊斯蘭聖堂之稱的謝赫扎耶德大清真朝聖。她遵守當地禮儀，由頭包到落腳，十足阿拉伯女郎，不過有網民發現她孭住名牌手袋，配上這身裝束，顯得格格不入。