娛樂

黃心穎遊聖殿 由頭包到腳
藝人黃心穎與泥鯭婚後生活幸福，從良做賢妻。她近日到阿聯酋首都阿布扎比旅行，去到有伊斯蘭聖堂之稱的謝赫扎耶德大清真朝聖。她遵守當地禮儀，由頭包到落腳，十足阿拉伯女郎，不過有網民發現她孭住名牌手袋，配上這身裝束，顯得格格不入。
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