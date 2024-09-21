9月21日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月21日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃心穎遊聖殿 由頭包到腳
藝人黃心穎與泥鯭婚後生活幸福，從良做賢妻。她近日到阿聯酋首都阿布扎比旅行，去到有伊斯蘭聖堂之稱的謝赫扎耶德大清真朝聖。她遵守當地禮儀，由頭包到落腳，十足阿拉伯女郎，不過有網民發現她孭住名牌手袋，配上這身裝束，顯得格格不入。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240921-0921_00282_065/黃心穎遊聖殿-由頭包到腳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc