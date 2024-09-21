孖完陳星妤示威 陳浚霆古佩玲 連體搵真銀

無綫藝人陳浚霆近日剛與陳星妤「夫妻檔」拍完劇集《金式森林》，昨日隨即與在處境劇《愛．回家之開心速遞》有感情線的古佩玲（Kelly）以「風神CP」出席活動搵真銀，可謂左右逢源。

陳浚霆與Kelly在九龍塘出席電動車活動，首度以「銀幕情侶檔」吸金，亮相時翹到實，認真煙韌。浚霆除了為活動擔任嘉賓，更買了新車，問到酬勞可夠買車？他笑說：「夠畀訂，希望可以接多啲工作。（新車第一個載Kelly？）我會揸車返工，等到佢收工。（載佢返屋企比喺將軍澳浪漫？）我哋已經日日都『愛回家』。」又指正準備與Kelly食飯補祝生日，還笑言希望下次有樓盤活動邀請，可以順便買樓。

爭產先贏一仗 此外，浚霆拍完《金》劇的戲份，劇中他與大哥何廣沛及大嫂何依婷爭產，鬥過你死我活，煞科後的他在社交網「示威」，宣布先贏一仗：「喺套劇裏面，我哋會爭家產，鬥得到阿爸嘅寵幸，總之咩都鬥餐懵！今次我哋鬥早收工，好明顯我哋又贏一仗！大哥大嫂，拜拜你條尾。」

陳浚霆劇中老婆陳星妤也非常入戲，跟隨「老公」腳步出Po示威：「在此，方學勤伉儷正式宣布煞科，殺你一個措手不及。辛苦晒咁多位，有緣再見。」