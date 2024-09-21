唔驚激嬲娘家 黃智雯衝破局限 「倒戈」斟拍劇

黃智雯去年底離開效力16年的無綫後，昨日首度「倒戈」亮相其他平台，她直言不擔心激嬲娘家，自由身的她認為不該局限在一個地方，同樣是無綫出身的孫慧雪則「胸猛」出擊擔任主持。

藝人黃智雯、歌手方皓玟聯同擔任主持的黃心美、孫慧雪、陳俞希及劉明軒等為選美真人騷節目錄影。黃智雯去年底宣布離開無綫，昨日首次亮相其他平台擔任選美評判。選港姐入行的智雯表示是首次擔任選美評判，感覺相當特別。問到「倒戈」可擔心「娘家」不高興？她說：「唔會。今次節目幾適合我依家呢個年紀，同埋唔使局限喺一個地方，有啱嘅角色、節目都想去試。」她坦言有跟其他公司洽談拍劇，透露已經一年沒拍劇，身為演員特別懷念演戲的感覺。

智雯早前被指肚凸凸傳有喜，她否認指只是角度問題，對生BB抱順其自然的心態，但透露另一個「BB」將出世，會透過網上個人頻道節目為素人、粉絲圓夢，將來希望請「胡說八道會」姊妹任嘉賓。

孫慧雪「胸」贏黃心美 至於孫慧雪以低胸裙「胸猛」現身，完勝露背的拍檔黃心美，孫慧雪笑說：「好性感咩？已經冇落墊，媽媽係豐滿啲。」黃心美笑指看見孫慧雪有窒息感覺，對於網民指她再主持節目表現不夠好，她說：「冇睇報道，如果係善意嘅批評會接受，但知有人話我哋好嘈、又話阿雪呆、我講嘢冇尾音，其實真人騷10幾個鐘拍住，冇可能一直保持住笑。我哋又唔知佢哋會剪咩，可能我哋得罪導演啦。」