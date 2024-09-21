進修廚藝做少奶？ 龔嘉欣「增高」打波 陳豪嘲笑似暴龍

藝人龔嘉欣與陳豪昨日現身宣傳新劇，嘉欣透露即將播出二人雨中打籃球的浪漫戲份，自爆鏡頭後要墊箱拍攝，更被陳豪取笑似暴龍，場面搞笑！她透露稍後會進修廚藝，但否認為做少奶奶鋪路。

視帝陳豪、譚俊彥、龔嘉欣與張曦雯等昨日出席無綫新劇《企業強人》宣傳活動，嘉欣劇中不乏少女造型，她慶幸網民受落，至於陳豪年輕版的齊陰髮型則引起熱議，他自嘲：「假髮嚟，我知有啲礙眼。」提到與嘉欣劇中行純愛路線，沒有譚俊彥與張曦雯的激情床戲，他笑言：「交咗畀佢哋，不過就短啲，得3秒。」

嘉欣透露與陳豪有場浪漫的雨中打籃球戲，又爆鏡頭外的搞笑事：「我太細粒，跳極都拍唔到個波，最後要企紙箱墊高，佢仲笑我似暴龍！」並預告有為陳豪下廚的劇情，雖然其角色是地獄廚神，但現實中自認廚藝不錯，最近更萌生學廚的念頭：「學煮粵菜。（準備做少奶奶？）唔係，有排！三餸一湯都識，今次想學進階版，例如冬瓜盅嗰啲。」陳豪笑指她如角色一樣：「人仔細細，野心大大。」

張曦雯虐待另一半 另外，近日播出譚俊彥與張曦雯的3秒床戲，網民明言唔收貨，譚俊彥坦言甚少赤膊上陣：「點到即止，因為要迎合番8點半檔同網上平台，意識喺度，而且出嚟好唯美。」問到之後會否有更激戲份？張曦雯坦言：「冇，多數情侶一開始係最激，之後我會虐待佢，傷透佢嘅心。女人有時就係咁，我就係咁，男友咁多年都唔走，所以就畀佢留低！」講到觀眾指她劇中造型有《新聞女王》的感覺，她表示：「我有潛質做女主持，可能之前做過明珠台有主持腔，自薦過演《新聞女王》，但冇回音。」