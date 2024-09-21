娛圈單打：特別服務大波妹 派個心啫都唔畀

韓劇《媽媽朋友的兒子》男星丁海寅又有新聞出街啦。話說呢位「國民小奶狗」雖然忙於為新劇及新電影宣傳，但亦不忘為粉絲服務。當地一位性感成人直播主，晒出跟丁海寅私訊互動情況。消息一出，粉絲大喊崩潰，直指丁海寅𥄫女口味跟其清新形象差很遠，狂酸：「粉絲服務很周到耶！」

該名直播主名叫智妍，其社交平台全部係意態撩人的火辣視頻和相片，前凸後趷，絕對係鹹濕仔最愛。智妍妹話喎，佢一直係丁海寅鐵粉，不時向丁海寅的官方社交平台傳私訊，早前傳上「我愛你」示愛訊息，終於獲男神「已讀」，仲按下心心Emoji回應；咁仲唔止，7小時後佢再度傳訊，訊息同樣被丁海寅秒讀。偶像咁貼心，智妍妹唔截圖晒命都唔得啦。

之不過，丁海寅秒讀粉絲私訊，原來並非一視同仁，唔少鐵粉都話，傳極訊息畀偶像都不獲回應，石沉大海，難怪打翻醋埕，直斥偶像應該謹言慎行，唔應該做出跟形象不符的舉動；亦有網民揶揄，選擇性服務粉絲，真係好貼心好周到喎。

哈，其實香港頂流MIRROR，個別成員一樣對大波妹情有獨鍾，唔止派心，仲親自留言噓寒問暖，可知大波妹妹，人皆好之。丁海寅行年36血氣方剛，事業有成尚未娶妻，對大波妹特別殷勤，都係人之常情啫。

再講吖，韓媒曾驚爆丁海寅有「搵小姐」習慣，有時仲會帶埋朋友一齊玩。以此觀之，佢對大波妹派個心，好符合佢一貫喜好，有幾出奇啫？唉，拍拖又話要脫粉，連派個心都話唔得，真係偶像難做，搵食艱難呀！