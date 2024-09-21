無聊代表首選阿Sa 容祖兒開頻道 邀霆鋒Chok住放笑彈

容祖兒前晚出席聲演的動畫電影《荒野機械人》首映禮，電影講述親情，她看試片時已感動爆喊，更用光一盒紙巾。問到今次聲演有否戲癮大發？她笑言沒有：「拍電影真係好難，反而想開個網上頻道，一班人拍啲無聊片令大家笑吓，合作首選當然係阿Sa（蔡卓妍）同Kenny（關智斌）。（覺得阿Sa無聊？）當然啦，哈哈！肯定好好笑！」問到可會找謝霆鋒一起拍攝？她笑指對方絕對是搞笑高手第一名：「一定冇問題，佢係隱藏版，首先我唔想破壞佢形象，但霆鋒真係好搞笑，可以Chok住搞笑。」記者提議他們合作拍賀歲片，她表示贊成：「不過首先要搵人投資。（叫老闆楊受成投資？）佢話有我演出一定唔會投資，話倒錢落海，都唔知點解。」提到著名英國搖滾樂隊Coldplay明年假啟德體育園開騷，她表示自己也蠢蠢欲動想在新場館開騷：「公司會喺適當時候幫我申請。」