無聊代表首選阿Sa 容祖兒開頻道 邀霆鋒Chok住放笑彈
天后容祖兒為電影配音，久未主演電影的她，笑言拍戲要找人投資很難，計劃開設短片頻道，邀拍檔齊齊拍無聊短片娛人娛己，並指好友蔡卓妍、關智斌是無聊首選，要邀他們合作。
容祖兒前晚出席聲演的動畫電影《荒野機械人》首映禮，電影講述親情，她看試片時已感動爆喊，更用光一盒紙巾。問到今次聲演有否戲癮大發？她笑言沒有：「拍電影真係好難，反而想開個網上頻道，一班人拍啲無聊片令大家笑吓，合作首選當然係阿Sa（蔡卓妍）同Kenny（關智斌）。（覺得阿Sa無聊？）當然啦，哈哈！肯定好好笑！」問到可會找謝霆鋒一起拍攝？她笑指對方絕對是搞笑高手第一名：「一定冇問題，佢係隱藏版，首先我唔想破壞佢形象，但霆鋒真係好搞笑，可以Chok住搞笑。」記者提議他們合作拍賀歲片，她表示贊成：「不過首先要搵人投資。（叫老闆楊受成投資？）佢話有我演出一定唔會投資，話倒錢落海，都唔知點解。」提到著名英國搖滾樂隊Coldplay明年假啟德體育園開騷，她表示自己也蠢蠢欲動想在新場館開騷：「公司會喺適當時候幫我申請。」
葉泓聲追仔為完成任務
另外，前組合天堂鳥成員葉泓聲跟剛宣布懷孕的太太陳樂榣及大女到場，他表示自己是葉家九代單傳，自小已有概念要替葉家繼後香燈，故剛開始跟太太拍拖時已「表明心迹」，笑言待太太腹中B仔出世便完成任務。
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