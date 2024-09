去年炎明熹為劇集《新聞女王》獻唱片尾曲《Crystal Clear》,今年Yumi則為熱播中的無綫劇集《企業強人》唱插曲《Come with me》,歌聲與唱功贏得網民讚賞。另外,她早前偕詹天文及王灝兒(JW)為港姐獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》,並擔任表演嘉賓,事後她在社交網分享靚相,自爆有個港姐夢:「其實每一年嘅香港小姐,自己之前都會有幻想參加,今年唔同,榮幸有呢個機會獻唱香港小姐主題曲。」