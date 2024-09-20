韓國影帝劉亞仁本月初因吸毒及濫藥被判監一年，今年中秋要在獄中度過。今年7月，他被一名30多歲男子指控性侵並遭立案調查，上月底現身執法部門受查3小時，否認相關指控。執法人員昨日透露，調查後因證據不足，已於本月11日判定劉亞仁沒有性侵嫌疑，案件不用移交檢方。