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劉亞仁甩性侵指控
韓國影帝劉亞仁本月初因吸毒及濫藥被判監一年，今年中秋要在獄中度過。今年7月，他被一名30多歲男子指控性侵並遭立案調查，上月底現身執法部門受查3小時，否認相關指控。執法人員昨日透露，調查後因證據不足，已於本月11日判定劉亞仁沒有性侵嫌疑，案件不用移交檢方。
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