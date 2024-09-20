甩拖大半年漁翁撒網 羅密歐玩App覓食 辣模打孖上

英國萬人迷碧咸（David Beckham）與「辣妹」Victoria的次子羅密歐（Romeo），年初與拍拖5年的模特兒女友Mia Regan分手，不久即被爆透過約炮手機程式識女仔，緋聞女友一個接一個，近日他又換畫，更被爆連食兩模！

22歲的羅密歐近日被英國傳媒爆料，與年長13歲的美國模特兒Sophie Julia玩姊弟戀，上周五在倫敦一間名人飯堂撐枱腳，有狗仔隊拍得他們食完飯後一同跳上的士離去，據知，羅密歐正是透過交友程式認識對方。

兩女被揭相識 有知情者表示，羅密歐很享受與Sophie共敍，晚飯時更傾到翌日凌晨才捨得離開。有指Sophie為出席倫敦時裝周才由洛杉磯飛往倫敦，她除了是模特兒外，亦是健身服裝公司經理兼網紅，經常上載性感照吸Fans，社交網跟隨人數多達7.8萬人，連英國超模Rosie Huntington-Whiteley亦是她的Fans。

除了Sophie之外，有傳媒踢爆羅密歐同時「暗溝」美國索模Amelia Gray Hamlin，有傳兩人日前結伴出席米蘭時裝周派對，更一同從後門離開，再與另一女友人乘車離去。事後有傳媒起底，發現Amelia曾在一個聚會中與羅密歐及Sophie同枱食飯，相信兩女相識。比羅密歐大一歲的Amelia同樣是「星二代」，父母是美國明星，她曾與美國真人騷家族Kardashians前成員Scott Disick拍拖。

巧合的是，Amelia前日在米蘭時裝周行騷時，碧咸亦在場睇騷，期間更被拍得與《Vogue》主編好友安娜溫圖爾（Anna Wintour）咬耳仔密斟。據知，羅密歐舊愛Mia亦將於米蘭時裝周行騷，名副其實七國咁亂！至於「碧咸嫂」則撇甩老公，偕母親在倫敦「看舖」，更在舖頭影相留念。