暢所欲玄：財星永遠是論命第一

錢財，不論古今中外，人人皆喜歡，而且不能沒有。在八字命理上，命主身太弱，需要印星來生旺身主保命。在古代不論政治、醫療、戰爭、生活環境，命仔隨時不保。所以有一些八字命格，必須放棄財星，見到財星，反而是禍，而喜用印星。這是古書所論。

人為財死，鳥為食亡。錢財在現今社會，容易成為禍害之源頭。現今社會，無財比死更難受，所以身上必須有些錢財，才有安全感。安全感、快樂感、人與人交際之底氣，與錢財成正比。自然有一部分人，不理生命何價？冒險發大財。

八字命理上，命主身太弱，財星生合七殺星，或傷官星生合財星來沖剋印星，這兩種組合的命格，最容易因發財而導致禍害。因為七殺星是代表災禍，與財星相合，財生殺再加強殺剋身的禍害，或財與破壞法律的傷官星，相生相合來沖剋契約印星，因財致禍命格。

因財致禍命格之人，他們內心對錢財之欲望，比起自身的險陷絕景，選擇還是錢財。至於一般正常合法求財命格，當然選擇錢財。所以財星在現今社會，都是論命的第一定位。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅