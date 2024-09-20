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吳浩康自踩非稱職Daddy
歌手吳浩康為無綫節目《美食新聞報道》擔任嘉賓，自爆做老竇後，曾因覺得未如自己父親般稱職，而感到十分沮喪，最後學曉不去比較才釋懷。他又笑言拍下不少囝囝的「黑材料」︰「儲落佢扭計、發爛渣嘅片，第時佢結婚生仔嘅時候，就喺佢老婆仔女面前播番出嚟。」
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