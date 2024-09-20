9月20日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月20日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李易峰鬼祟「蒲頭」再被封
內地男星李易峰2022年被爆嫖娼後形象插水，社交帳號也遭封鎖，近日他悄悄開設新帳號，短短6日即再被封鎖。據悉，一個名為「一個為嘛哥」的社交帳號於本月1日啟用，頭像是一名男子，而他腳邊的狗狗被指與李易峰愛犬十分相似，故惹來粉絲關注，雖未證實是李易峰本人，但已極速有過百萬次轉發。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240920-0920_00282_073/李易峰鬼祟「蒲頭」再被封
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc