李易峰鬼祟「蒲頭」再被封

內地男星李易峰2022年被爆嫖娼後形象插水，社交帳號也遭封鎖，近日他悄悄開設新帳號，短短6日即再被封鎖。據悉，一個名為「一個為嘛哥」的社交帳號於本月1日啟用，頭像是一名男子，而他腳邊的狗狗被指與李易峰愛犬十分相似，故惹來粉絲關注，雖未證實是李易峰本人，但已極速有過百萬次轉發。