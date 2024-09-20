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廖慧儀「浮波」做治療
藝人廖慧儀、梁凱晴與梁超怡主持無綫旅遊節目《吃貨橫掃港深珠》，幾位主持花了40多日玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮吃喝玩樂新指南。雖然過程中食唔停，眾女落水拍攝唯美鏡頭時，身材依然Fit到漏，當中「瑜伽達人」廖慧儀不但扮演美人魚在打卡Cafe潛水，又落水接受頌缽治療，激凸身材躍於水面，效果養眼！
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